MOVIOLA – Napoli-Inter: contatto in area tra Acerbi e Osimhen, i partenopei reclamano un rigore

Episodio da moviola al minuto 57 di Napoli-Inter, match valido per la 14^ giornata di Serie A 2023/2024. In area di rigore c’è stato infatti un contatto tra Francesco Acerbi e Victor Osimhen, che ha fatto urlare i partenopei al calcio di rigore. Il difensore nerazzurro ha toccato in maniera leggera l’avversario sul tendine d’Achille, tuttavia l’arbitro Massa non ha ravvisato gli estremi per un calcio di rigore e il VAR non è intervenuto. La gara è dunque proseguita e pochi minuti dopo l’Inter ha trovato il raddoppio con Barella.