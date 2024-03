MOVIOLA – Monza-Roma: gol di Cristante annullato per fuorigioco di Dybala

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Monza-Roma, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Brianteo i giallorossi passano in vantaggio grazie al tiro vincente di Bryan Cristante, ma l’azione è viziata da un fuorigioco di partenza da parte di Paulo Dybala. Il giocatore argentino riceve la palla dopo una conclusione deviata di Angelino, ma ha chiaramente una gamba in fuorigioco. Il check va per le lunghe perché, probabilmente, non funziona il fuorigioco semi automatico e quindi in sala Var hanno dovuto tirare le linee in maniera più difficoltosa.