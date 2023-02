MOVIOLA – Monza-Milan, Rapuano che errore: Birindelli non simula, Theo Hernandez rischia

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Monza-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa attaccano alla ricerca del gol del pareggio e Birindelli prende il tempo a Theo Hernandez e sembra involarsi verso la porta difesa da Tatarusanu, ma cade a terra proprio al limite dell’area di rigore. L’arbitro Rapuano alza la mano e ammonisce per simulazione il giocatore del Monza, ma il contatto con il ginocchio di Theo Hernandez sembra abbastanza netto. Era punizione dal limite per il Monza e ammonizione per il laterale rossonero. Il Var, ovviamente, non poteva intervenire in quanto era fuori area e non era un intervento da cartellino rosso.