MOVIOLA – Monza-Fiorentina, pestone di Amrabat su Mota: è rigore, Pessina ribalta tutto

Episodio da moviola in Monza-Fiorentina con il calcio di rigore concesso dall’arbitro Sacchi per il pestone molto vistoso di Amrabat ai danni di Dany Mota. Entra davvero in modo disastroso il mediano viola, che provoca un penalty ingenuo e giusto per quanto mostrano le immagini. Dunque nessun problema a livello arbitrale e Pessina segna il gol del 3-2 che ribalta tutto allo U-Power Stadium.