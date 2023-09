MOVIOLA – Monza-Bologna, doppio giallo per Saelemaekers: espulso per proteste

Saelemaekers espulso sul finale di gara tra Monza-Bologna. Il centrocampista belga riceve prima un giallo per un fallo effettuato, qualche secondo dopo, una protesta ritenuta ‘da troppo’, ha portato il direttore di gara ad assegnare un altro cartellino giallo, con relativa espulsione. Saelemaekers avrebbe applaudito in faccia a Pezzuto, non concordando con le ammonizioni da lui afflitte.