MOVIOLA – Milan-Lecce, Hjulmand con la mano: per Chiffi è vicino al corpo

Altro episodio da moviola nel corso di Milan-Lecce, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri attaccano per cercare di trovare la rete del raddoppio e su un tiro dal limite dell’area la palla finisce sul braccio destro di Hjulmand, per l’arbitro Chiffi non è rigore visto che il movimento del braccio del giocatore del Lecce va per portarselo al petto e non per allargarlo. Il Var conferma: niente calcio di rigore.