MOVIOLA – Milan-Bologna: manata Beukema su Leao e rigore. Theo Hernandez palo e la tocca ancora, gol annullato

Episodio da moviola in Milan-Bologna. Altro rigore concesso ai rossoneri, stavolta decisamente più nitido rispetto al precedente nel primo tempo. Massa non ha dubbi nel fischiare il penalty per la manata in faccia a Leao da parte di Beukema, involontaria ma netta. Dopo una grandissima azione, il portoghese è finito giù e lo ha fatto, per pochi centimetri. Dal dischetto va Theo Hernandez ma il suo tiro dagli undici metri si infrange sul palo, poi la ritocca ma da regolamento non può e il gol viene annullato. Tutto giusto quanto deciso da Massa e collaboratori.