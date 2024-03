MOVIOLA – Lazio-Milan, Maignan travolge Castellanos: niente rigore, proteste biancocelesti

Episodio da moviola in Lazio-Milan. Una follia di Florenzi, che fa un retropassaggio non accorgendosi che Maignan stava già uscendo per prendere la sfera, porta lo stesso portiere a travolgere nello slancio Castellanos, con la porta sguarnita, ma con la palla che era tornata in pieno possesso dei rossoneri e non giocabile dall’attaccante di casa. Per l’arbitro Di Bello non è rigore, e anche il Var è concorde, viceversa sono tantissime le proteste di tutti i biancocelesti, sia giocatori in campo, che panchinari, che Sarri, oltre al pubblico dell’Olimpico che non crede ai propri occhi. Riguardando l’episodio, che resta comunque al limite, emerge come il portiere non intervenga sull’uomo, ma finisce per travolgere l’attaccante avversario soltanto nello slancio della sua giocata – in cui tocca la palla, che poi non è più nella disponibilità del giocatore di Sarri – sul campo reso scivoloso dalla pioggia.