MOVIOLA – Lazio-Juventus, Locatelli entra duro su Immobile: rischia il rosso, Var non interviene

Episodio da moviola in Lazio-Juventus nei minuti di recupero. C’è un intervento davvero scomposto di Manuel Locatelli su Ciro Immobile, entra per cercare di prendere la palla il mediano bianconero, ma colpisce con la gamba tesa e alta il bomber biancoceleste. L’arbitro Di Bello decide di estrarre il cartellino giallo, proteste per il possibile cartellino rosso ma il Var non interviene. Restano alcuni dubbi.