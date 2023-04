MOVIOLA – Lazio-Juventus, gol di Milinkovic-Savic: chiesto fallo su Alex Sandro

Episodio da moviola in Lazio-Juventus in occasione del gol di Sergej Milinkovic-Savic. Viene chiesto un fallo su Alex Sandro del serbo, sembra poca cosa la spinta assai accentuata dal brasiliano. A ogni modo un tocco c’è, forse sfuggito all’arbitro Di Bello, per questo c’è un rapido check del Var che però non chiama il direttore di gara alla on field review. La decisione finale non sembra quella più corretta, secondo Luca Marelli si tratta di chiaro errore e di gol da annullare, ci sono proteste veementi: in particolare, espulso un collaboratore tecnico di Landucci e ammonito anche Bonucci.