MOVIOLA – Juventus-Torino, gol di Gatti annullato per fuorigioco e poi convalidato dal Var

Episodio da moviola in Juventus-Torino per il gol di Gatti annullato in un primo momento dall’assistente per fuorigioco, ma successivamente convalidato. La decisione è controversa, perché effettivamente Kean che tenta la rovesciata in area è in fuorigioco geografico, ma assolutamente non punibile perché la sfera gli arriva da un retropassaggio di Tameze che lo rimette in gioco, quindi la rete del difensore bianconero che è regolarissima. Primo gol in Serie A.