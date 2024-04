MOVIOLA – Inter-Torino, Lovato su Thuram: rigore corretto, Calhanoglu fa 2-0

Episodio da moviola in Inter-Torino per il fallo di Lovato ai danni di Thuram in area di rigore. Per l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi è penalty (14esimo in favore dell’Inter in questo campionato) e la decisione è corretta: il tocco è in ritardo da parte del difensore e la palla invece la colpisce l’attaccante francese. Dunque nessun dubbio su questa scelta del fischietto livornese e dal dischetto va Calhanoglu, che segna il rigore e fa doppietta.