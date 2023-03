MOVIOLA – Inter-Lecce, Gendrey su Gosens: niente rigore per arbitro e Var

Episodio da moviola e qualche dubbio in Inter-Lecce per il contatto in area di rigore tra Gendrey e Gosens. Il terzino dei salentini entra in scivolata sull’esterno dei nerazzurri, tocca la palla, che però resta nella disponibilità dell’avversario, travolto poi a tenaglia dall’imprudente entrata del giocatore ospite. Per Manganiello e per il Var non è calcio di rigore, rischia tanto Gendrey su Gosens ma la decisione è condivisibile, nonostante possa lasciare alcune perplessità.