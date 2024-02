MOVIOLA – Genoa-Udinese, gol annullato a Lucca: era fallo su De Winter?

Episodio da moviola in Genoa-Udinese. Al 73′ c’è il gol annullato a Lorenzo Lucca per un fallo in attacco su De Winter. Dinamica molto particolare questa, con l’attaccante alto più di due metri dei friulani che in scivolata sembra indirizzare verso la porta beffando da dietro il difensore del Grifone. Per l’arbitro Fourneau, che interviene con prontezza, c’è però un fallo in attacco. In effetti, il centravanti sembrerebbe colpire prima il tallone dell’avversario e dunque la palla, anche se le immagini non sono così chiare. In ogni caso, il Var a quel punto non poteva far altro che confermare la decisione del fischietto romano.