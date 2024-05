MOVIOLA – Genoa-Sassuolo, gol annullato col Var: fallo di mano

Episodio da moviola in Genoa-Sassuolo. Segna in apertura di match il gol del vantaggio la squadra di Gilardino, dopo un’azione confusa in cui il portiere Consigli era rimasto a terra, con il tap-in poi di Thorsby insieme a Retegui che si erano fiondati sul pallone. Ma per il Var c’è un fallo di mano: non c’è nessuna irregolarità sul portiere, ma dopo, quando i due giocatori del Grifone si fiondano sul pallone, è stato riscontrato un tocco di mani che dalle telecamere è invece poco chiaro. Marini ha certezze in tal senso e richiama Mariani, decisione senza on field review perché il gol sarebbe stato segnato direttamente con la mano. Ma restano dubbi perché le immagini mostrate da Dazn non hanno fin qui chiarito la dinamica.

AGGIORNAMENTO 15.25 – E’ stata mostrata in diretta su Dazn l’immagine che ha spinto il Var ad annullare il gol. Il tocco di mano potrebbe in effetti esserci, ma il frame è molto sgranato e pare molto complicato avere piena certezza di un tocco irregolare e dunque di essere in presenza di un chiaro ed evidente errore in campo.