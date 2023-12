MOVIOLA – Genoa-Juventus, Massa fischia rigore: Badelj sbaglia tutto, Martinez stende Chiesa

Episodio da moviola in Genoa-Juventus. Calcio di rigore assegnato da Davide Massa di Imperia per il netto fallo del portiere Martinez in uscita su Chiesa, lanciato verso la porta da un ottimo recupero di palla da parte di Vlahovic. Il fischietto ligure non ha esitazioni e fischia il penalty, evidente perché il portiere era fuori tempo dopo la leggerezza di Badelj. Ed è lo stesso numero 7 a trasformare dal dischetto dopo la decisione del compagno serbo, reduce da diversi errori dagli undici metri, di concedergli la chance.