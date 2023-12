Olanda, Cambuur-Jong AZ interrotta: tifosi lanciano boccali di birra in campo

Cambuur-Jong Az è stata interrotta. La partita, valida per la Tweede Divisie, la seconda divisione olandese, è stata fermata dall’arbitro perché sono stati lanciati per la seconda volta in pochi minuti diversi boccali di birra. Il fischietto, spazientito, ha mandato le squadre negli spogliatoi in attesa che i tifosi tornassero a rispettare le regole. Per il momento, stop alle ostilità al 54′ e si attende la ripresa del gioco. I tifosi di casa attaccano gli ultras: “Dovreste vergognarvi di voi stessi”.