MOVIOLA – Fiorentina-Sassuolo, rigore col Var per mani di Tressoldi: lunghissima revisione

Episodio da moviola in Fiorentina-Sassuolo a pochi secondi dall’inizio del recupero: c’è un calcio di rigore che viene concesso dopo una lunghissima revisione Var per i viola, tocco di mano di Tressoldi che in modo fortuito e con il corpo diretto verso il centrocampo e non verso la porta, tocca col piede e si manda la sfera sul braccio largo, il tutto dopo un tocco di un avversario in modo ravvicinato. Dal dischetto gol di Nico Gonzalez, 2-1 e i toscani avanti.