Formazioni ufficiali Juventus-Udinese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri di Torino sono giunti alla settima vittoria di fila e vogliono a tutti i costi allungare la striscia. A Cremona non è stato esattamente una prestazione brillante, ma è bastata una punizione di Milik per portare a casa i tre punti. Contro la squadra di Sottil servirà qualcosa in più. Torna a disposizione Angel di Maria, mentre i friulani devono ancora rinunciare a Deulofeu. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-UDINESE

Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Locatelli, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

Udinese:Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.