MOVIOLA – Fiorentina-Milan, Thiaw su Cabral: è fuori area, niente rigore

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Fiorentina-Milan, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa attaccano e mettono in grande difficoltà la retroguardia rossonera che, con Thiaw, è costretta a far fallo su Cabral ai confini dell’area di rigore. L’arbitro Di Bello non ha nessun dubbio, è calcio di punizione dal limite e cartellino giallo per il difensore rossonero. Rivedendo le immagini si nota come appunto il contatto sia avvenuto di poco fuori l’area di rigore, arriva anche la conferma del Var. Nessun rigore quindi, decisione corretta.