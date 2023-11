MOVIOLA – Fiorentina-Bologna, Parisi con il pugno: Maresca fischia rigore al Var

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Fiorentina-Bologna, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Artemio Franchi di Firenze, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Parisi sbaglia completamente l’intervento e colpisce la palla con il pugno. L’arbitro Maresca non se ne accorge in diretta e quindi viene richiamato dal Var: davanti alle immagini il direttore di gara non ha nessun dubbio, è calcio di rigore. Decisione giusta. Dal dischetto Zirkzee fa 1-1.