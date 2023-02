MOVIOLA – Cremonese-Roma, rigore per fallo di Rui Patricio su Okereke: segna Ciofani

Episodio da moviola in Cremonese-Roma. Calcio di rigore per il fallo di Rui Patricio su Okereke che lo aveva saltato e così arriva il fischio di Piccinini, supportato dal Var che non interviene. Nessun dubbio per il contatto, viene verificata la posizione del 77 di casa che è regolare, e così si va dal dischetto e ci pensa Ciofani a trasformare. 2-1 allo Zini e i lombardi sognano la prima vittoria in campionato.