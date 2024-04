MOVIOLA – Cagliari-Verona: Tchatchoua trattiene Luvumbo, per Doveri non è rigore

Episodio da moviola al minuto 52 del match Cagliari-Verona, valido per la 30^ giornata di Serie A 2023/2024. Zito Luvumbo è infatti caduto in area di rigore dopo un contatto con Tchatchoua, che lo ha trattenuto per la maglia. Immediate le proteste del numero 77 e di tutti i giocatori del Cagliari, ma per l’arbitro Daniele Doveri non c’erano gli estremi per fischiare un calcio di rigore. Non è intervenuto neppure il VAR, che proprio tre minuti prima aveva annullato il gol del provvisorio 2-0 di Lazovic per una posizione di fuorigioco sfuggita all’assistente.