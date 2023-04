MOVIOLA – Bologna-Milan, Rebic chiede un rigore: arbitro e Var non intervengono

Episodio da moviola in Bologna-Milan, con il calcio di rigore chiesto dai rossoneri per il tocco sul piede di Ante Rebic da parte di Adam Soumaoro. In effetti, un contatto sembra esserci, anche se non di chiara entità stando alle immagini. Dunque da valutare se si tratti di uno step on foot oppure di un tocco fugace. In ogni caso, l’arbitro Massa non ha ravvisato un’irregolarità e il Var Di Bello non è intervenuto, ma ci sono dei dubbi.