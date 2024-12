Un gol dell’ex, come quello di Zaniolo a Roma. Stavolta però c’è anche un episodio da moviola a rendere più discusso l’1-0 dell’Atalanta contro il Milan. Sugli sviluppi di un cross da palla ferma, Charles De Ketelaere di testa è svettato di testa e ha depositato la palla in rete, esultando con il pugno alzato sotto la curva dei tifosi bergamaschi (con meno enfasi di Zaniolo). Tante le proteste dell’allenatore, Paulo Fonseca che si è rivolto al quarto uomo Guida, mentre Mike Maignan è stato tra i più vivaci nelle proteste in campo. Effettivamente De Ketelaere – che aveva effettuato lo stacco prima dell’avversario – sembra prendere posizione con due mani sulla schiena di Theo Hernandez, ma l’arbitro La Penna non ha ritenuto il contatto irregolare. Anche il Var non ha ritenuto necessario richiamare il direttore di gara al monitor.