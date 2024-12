“C’è poco da discutere, quando affronti queste squadre, se sono anche piene di entusiasmo, giocarsela al 100% non è sufficiente per portare a casa il risultato. Oggi comunque ho visto tanto cose buone e questo ci serve per il nostro campionato”. Lo ha dichiarato Fabio Pecchia ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suo Parma per 3-1 a San Siro contro l’Inter. “Ai miei chiedi di andare a cercare il gol. Per vincere bisogna segnare, per me questa è la mentalità giusta. Concedere occasioni all’Inter non è fuori dal comune, ma la nostra mentalità va bene – ha aggiunto il tecnico dei ducali –. Anche oggi abbiamo avuto situazioni nel primo tempo dove potevamo trovare la via del gol”.