MOVIOLA – Atalanta-Juventus, diversi mani in area: proteste nerazzurre, nessun rigore

Caos totale in area Juventus nella sfida contro l’Atalanta. Intorno alla mezzora, diversi episodi da moviola che coinvolgono le mani e le braccia, non viene però assegnato nessun rigore nonostante le ripetute proteste dei nerazzurri. In particolare, si segnala il tocco di Locatelli con la mano, però aderente al corpo e dopo un rimpallo, un paio di minuti dopo c’è il tocco con il pugno formato dalle due mani riunite di Rugani su un tiro verso la porta, anche in questo caso aderente al corpo a protezione del petto, c’è una revisione Var ma viene comunicato a Doveri che si può proseguire. Decisioni supportabili.