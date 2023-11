Moratti su Juventus-Inter: “Non una brutta partita, ma dopo la Davis tutto è sembrato più modesto”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha commentato ai microfoni di Radio anch’io sport su Rai Radio 1 il pareggio tra Juventus e Inter: “Non la definirei una brutta partita, anche se non è stato il solito derby d’Italia. Le due squadre hanno giocato in maniera prudente e si sono comportate bene. Ci sono stati due bei gol, mentre le difese non sono state eccezionali. Nel complesso, il pareggio è un buon risultato per l’Inter“. Moratti ha però chiarito: “Dopo la vittoria di Sinner in Coppa Davis, la giornata era stata talmente bella che tutto ciò che è successo dopo è sembrato molto più modesto“.

“Lautaro Martinez è un attaccante con caratteristiche tutte sue. Mi verrebbe da paragonarlo ad Angelillo ma la verità è che nessuno è come Lautaro. Lui ha un proprio stile ed è bello vederlo giocare – ha proseguito l’ex patron dei nerazzurri, che poi si è soffermato sulla Champions League – La qualificazione agli ottavi è un traguardo molto importante. Ora c’è il Benfica che quest’anno si sta dimostrando molto forte, ma non nego che con il passaggio del turno già in meno magari ci si dedica maggiormente al campionato“. Infine, sul prossimo avversario dell’Inter in campionato, ovvero il Napoli di Walter Mazzarri: “La squadra può essere aiutato a livello psicologico dalla presenza di un vecchio leone in panchina. Conosce il calcio ed ha grande esperienza, devo ammettere che non mi aspettavo venisse scelto come sostituto di Garcia“.