Monza-Sampdoria, Palladino: “Punto fondamentale, ce lo godiamo”

“Questa è la dimostrazione che in serie A non c’è nulla di scontato. Ci sono allenatori bravi, formazioni attrezzate e difficoltà che derivano da tutte le partite. Sapevamo di affrontare una squadra molto difficile, che voleva fare punti. Hanno avuto coraggio e va dato merito a loro e a Stankovic”. Queste le parole di Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio strappato in extremis alla Sampdoria con il rigore di Pessina al 96′. “Siamo stati bravi a rimanere in gara. Il primo gol subito arriva da una lettura sbagliata in difesa. Nel secondo tempo siamo stati bravi a non calare, giocando tanto sulle fasce. Abbiamo grande cuore e spirito. Questo è un punto d’oro e ce lo godiamo. Dopo 7 risultati utili consecutivi siamo molto contenti. Dobbiamo essere contentissimi per aver ripreso questa partita proprio alla fine.

Abbiamo provato un tridente atipico rispetto alle altre sfide – aggiunge Palladino – Ho visto un grande Petagna, che era rimasto fuori l’ultima volta. Sono contento della prova di tutti e tre e questa può essere una soluzione da riproporre. I complimenti fanno piacere, ma io li giro ai miei ragazzi che stanno dando tantissimo”. “Il nostro obiettivo? Ci dobbiamo salvare. Nello spogliatoio c’è però magia. Si è creato un gruppo fantastico. Ho detto ai giocatori che non so dove potremo arrivare, ma bisogna continuare così e dare il massimo, con la mentalità giusto come fatto oggi. A salvezza raggiunta, tireremo le somme. Le ambizioni della società sono altissime. Sentire il presidente parlare di scudetto mi stimola a fare ancora di più”, chiude il mister del Monza.