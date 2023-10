Monza-Salernitana 3-0, Palladino: “Grande approccio di un gruppo solido e unito”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, dopo il successo per 3-0 sulla Salernitana nel match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Questo gruppo è solido e unito, nasce da questo il grande approccio a questa partita. Avevo delle buone sensazioni su questa partita, dato dagli allenamenti molto intensi della squadra in settimana. Abbiamo approcciato benissimo la gara contro un avversario non facile come la Salernitana. Si tratta di una vittoria di gruppo, di una famiglia che si sostiene a vicenda. Hanno fatto tutti bene, sempre con grande partecipazione. Io cerco solo di migliorare ogni giocatore che alleno e di farlo crescere nel modo giusto”.

Palladino ha poi elogiato anche i singoli: “Di Gregorio e Colpani sono certamente sotto i riflettori, ma non mi piace parlare di due o tre calciatori. A centrocampo Gagliardini e Pessina sono due professori, dietro Caldirola e D’Ambrosio ci danno solidità. Questo vale per tutti e mi piacerebbe che questo gruppo in futuro ricordasse Palladino per gli insegnamenti che ha dato e non solo per le singole vittorie”.

“L’identità italiana? Questa era l’idea di Berlusconi, quella di creare una squadra possibilmente fatta solo da giocatori italiani. Ho ereditato quest’idea concretizzata sul mercato da Galliani, ma noto in questo un grande senso di appartenenza e solidità all’interno dello spogliatoio”, ha concluso Palladino.