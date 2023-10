Monza, parla l’agente di Di Gregorio: “Ricevuto tante telefonate, ma mai proposto il giocatore a nessuna squadra”

L’agente di Di Gregorio, Michele Belloni, ha parlato delle voci di mercato della scorsa estate e delle trattative che non sono andate in porto: “Nell’ultimo mercato l’Inter non ci ha mai contattato. Fa piacere l’interesse dalla Premier League, ma non credo sia il momento giusto per andare all’estero. Abbiamo rinnovato la scorsa estate e non ho proposto il calciatore a nessuno. Ho risposto alle telefonate che mi sono arrivate, ma mai con l’intenzione di portare il giocatore via da Monza”.