Monza, Palladino: “La squadra è in crescita, contro l’Atalanta si cerca rivalsa”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino illustra il match contro l’Atalanta, match di Serie A previsto per la giornata di domani: “Il percorso del Monza è importante e di crescita. Il risultato a Bologna ci ha dato energia positiva. Ora dobbiamo affrontare l’Atalanta, che ha un grande allenatore e viene dalla vittoria in Europa League. Popovic? Non so se rimarrà, è una decisione della società. Abbiamo preferito aggregarlo alla Primavera in modo che possa trovare spazio”. Sulla sua avventura al Monza nel tempo: “Sono fortunato perché sono cresciuto molto. Questo lavoro è fantastico, io sono molto ambizioso, da me stesso e dal mio staff pretendo il massimo. Il gruppo vuole nuove sfide, si cerca rivalsa contro l’Atalanta con cui non abbiamo mai fatto punti”.