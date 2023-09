Monza, Palladino: “Questo campionato è di livello più alto rispetto allo scorso anno”

“Dopo un anno di Monza il mio impegno è quello di tenere la squadra ad alti livelli”. Queste le parole del tecnico biancorosso Raffaele Palladino alla vigilia del match casalingo contro il Lecce. Di fronte c’è una squadra che “sta bene e che in queste tre gare lo ha dimostrato anche sul piano del gioco. Rispetto allo scorso anno il Lecce è migliorato, hanno preso ottimi centrocampisti, per noi sarà una partita dura. D’Aversa è un ottimo allenatore, ha trovato la panchina giusta, mi auguro che domani faccia meno bene del solito. Poi tutto dipende da noi, dovremo fare una gara solida, per recuperare alcuni punti persi in queste prime gare”. Secondo Palladino “questo campionato è di livello più alto rispetto allo scorso anno, quelle di alta classifica si sono rafforzate, quelle come noi di livello medio, devono sapere che sarà difficile fare punti con le grandi, per cui dovremo giocare al massimo con le squadre della nostra fascia”.

Occhi puntati sul grande ex, Lorenzo Colombo che nella scorsa stagione indossava proprio la maglia del Lecce. “Sta bene, ma ancora non ho deciso”, dice Palladino che, rimanendo sul tema formazione, annuncia che “D’Ambrosio non è ancora pronto. Akpa-Akpro purtroppo non ha fatto la preparazione, ma si sta preparando, spero di averlo presto in forma con noi. Kyriakopoulos sta lavarondo bene e ci darà grande soddisfazioni e in generale in queste due settimane abbiamo fatto un grande lavoro. I ragazzi stanno facendo una buona preparazione, stanno crescendo, alla fine ci daranno soddisfazioni. Il mio lavoro rispetto alla scorsa stagione non cambia, dovrò dare e lavorare di più. Devo trovare le cose giuste al momento giusto, questo è il mio compito”. No comment sull’ipotesi Papu Gomez: “Non è compito mio, del mercato se ne occupa la società”.