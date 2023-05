Monza, Palladino: “Col Napoli un altro esame di maturità”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole: “Proveremo a creare problemi ai neo campioni d’Italia. Le due squadre arrivano da un ottimo periodo e noi vogliamo confrontarci con i migliori dando il massimo. Mi sono divertito moltissimo, ho visto gli schemi con un obiettivo diverso, è stata una bella esperienza che dà tanto ma che toglie altrettanto, soprattutto non è bello non potere vivere la gara con i ragazzi”.

E ancora: “Per noi è l’esame di maturità, anche se il nostro gruppo di esami ne ha superati tanti, ma avere a che fare con grandi campioni, che hanno fatto un campionato straordinario sarà una nuova prova che affronteremo con orgoglio. Non sarà facile fermare i loro due goleador, ma vedremo di farcela. Spalletti è un grande allenatore, il migliore in Italia. Sa trasmettere ai suoi una grande fame di vittoria e hanno meritato lo scudetto. Domani affronto la squadra della mia città ed è una grande esperienza, così come i meriti, da condividere con il mio staff”.

Sulla sua squadra: “La squadra è cresciuta tutta in modo globale, non ci sono stati calciatori che hanno fatto cose straordinarie rispetto ad altri, dietro alla crescita della squadra c’è la crescita di ogni calciatore. Pessina? Mi ha fatto piacere quello che ha detto Galliani, è una ragazzo che sta dando tutto per questa maglia, è il capitano ha un grande senso di responsabilità verso tutti. E’ un punto fermo per noi e mi auguro anche per la Nazionale. Intanto va riconosciuto alla società di aver ottenuto la licenza per l’Europa, per il resto siamo tutti lì, chi si allenerà bene e chi avrà pochi infortuni avrà qualche punto in più”.

Per concludere: “Mi sono incontrato con Galliani, di incontri ce ne saranno altri, ma oggi penso alla sfida con il Napoli. Da napoletano sono felice, faccio i miei auguri e i miei complimenti a De Laurentis e al mister Spalletti per la costruzione della squadra. Hanno saputo scegliere giocatori fenomenali e vincere uno scudetto a Napoli è come vincerne 10 in altri club”.