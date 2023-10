Monza, Palladino: “Giochiamo contro una grande squadra, un peccato perdere Gomez”

Il tecnico del Monza Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Roma: “Dobbiamo fare la stessa partita che abbiamo fatto contro la Lazio. Giochiamo contro una grande rosa, non possiamo permetterci disattenzioni. In trasferta subiamo poco, ne segniamo anche pochi, ma mi soffermerei sull’ottima fase difensiva”.

L’ex giocatore del Genoa ha commentato la squalifica di Gomez e sulle possibili alternative: “Perdiamo un grande calciatore, si era già inserito nel gruppo, che però ha dato ottime risposte. Valentin Carboni è tornato dall’infortunio e avrà spazio. Anche Machin ha dato ottimi segnali”.

Palladino ha concluso soffermandosi sul caso scommesse: “E’ un tema molto delicato. Bisogna fare chiarezza sulla regole. Chi ha sbagliato deve pagare, anche se i calciatori andrebbero tutelati maggiormente”.