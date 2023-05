MotoGP GP Francia 2023, Marquez: “Manca ancora feeling ma sono contento”

“Ancora mi manca un po’ di feeling, è diverso dopo un mese e mezzo senza guidare ma mi sentivo bene sulla moto e anche con le gomme. Piano piano stiamo andando sempre più forte, faremo fatica in gara, ma sono contento di come è andata”. Lo ha detto un fiducioso Marc Marquez, secondo nelle qualifiche del GP di Francia di MotoGP a Le Mans: “Con questo telaio abbiamo fatto un piccolo step. Cerco di dare il 100% per il progetto e per essere i più vicini al top”.