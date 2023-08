Monza-Milan, Leao furibondo con Gagliardini: nervosismo in campo

Clima da derby di Milano al 60′ di Monza-Milan, match valido per la prima edizione del Trofeo Berlusconi. Dopo un fallo duro in ritardo dell’ex Inter Roberto Gagliardini su Rafa Leao, i due sono venuti a contatto. L’attaccante portoghese, dopo essersi rialzato, ha spintonato a sua volta il neo centrocampista biancorosso. Quest’ultimo si è allontanato, mentre Leao, superato il momento di nervosismo, si è chiarito con Danilo D’Ambrosio, anche lui ex nerazzurro, intervenuto per mettere fine allo scontro. Leao e Gagliardini sono stati ammoniti entrambi dall’arbitro Marcenaro. L’episodio si è verificato sul risultato di 1-1: al gol di Pulisic, aveva risposto Colpani.