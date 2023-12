Monza-Juventus 1-2, Allegri: “Quando c’è positività nell’ambiente si può anche vincere così”

“Questa squadra sta facendo cose importanti, dobbiamo continuare a lavorare per non fermarci a questo punto. Un bel primo tempo, in cui abbiamo segnato e avuto anche l’occasione del 2-0. Nel secondo tempo ci siamo chiusi e abbiamo preso quel gol nel finale evitabile, ma la reazione è arrivata subito ed è stata molto positiva. Quando lavori bene e c’è positività nell’ambiente, con tutti i giocatori che si mettono in discussione, puoi vincere anche partite difficili come quella di oggi”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la vittoria col brivido contro il Monza: “Dovremo adesso recuperare al 100% alcuni giocatori, ma alla base c’è un gruppo che sta facendo cose importanti e che non deve fermarsi, continuando a lavorare di settimana in settimana migliorandosi quotidianamente. Quando c’è questo spirito è più facile ottenere certi risultati. Vlahovic? Ha fatto una buona partita nonostante il rigore sbagliato. Nonostante questo, non significa che non debba più calciarli. Abbiamo aumentato il distacco sulla quinta in classifica, vincere oggi era importante per via degli zero punti fatti l’anno scorso contro questa stessa squadra. La società? C’è un bell’ambiente anche con la dirigenza, con Giuntoli e con Manna siamo allineati sul presente e sugli obiettivi futuri della Juventus. Stiamo crescendo tanti giovani interessanti e questo rappresenta un patrimonio importante per il club”.