Monza, Galliani: “Mi incavolo con chi si lamenta per sconfitte con big, perdevamo con Giana Erminio”

“Il Monza non ha mai pensato all’Europa. Il nostro primo obiettivo è mantenere la categoria, per il resto non ci poniamo limiti e puntiamo a fare il massimo. In due anni abbiamo battuto Juventus, Inter, Milan e Napoli”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, in una conferenza stampa con argomento del giorno gli sponsor dei brianzoli, Simmenthal e MSC: “Io mi incazzo con i signori di Monza perché si arrabbiano per le sconfitte contro le big, quando perdevamo con la Giana Erminio”.

Sulle questioni del format e lo scontro con la Figc: “Il nostro campionato è a 20 squadre da anni e non è mai cambiato. Se le partite aumentano, dipende da altri e non dalla Figc. Il format a 20 squadre dura ormai da vent’anni, è impensabile uccidere il campionato italiano che viene già affossato dalla concorrenza”. Infine, sulla continuità del progetto anche dopo la morte di Berlusconi: “I figli di Silvio spendono tanto nel Monza. Hanno accettato ogni volontà del padre nel testamento. Per questo ringrazio la famiglia Berlusconi”.