Monza-Empoli 2-1, Palladino: “Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi”

“Sono tre punti fondamentali che danno un grande segnale al nostro campionato: mi è piaciuto oggi il carattere dei ragazzi e la reazione alla partita della settimana scorsa. Abbiamo fatto un’ottima prestazione, giocando con grande intensità, abbiamo avuto tante occasioni contro una squadra difficile e con grandi individualità. Ci siamo abbassati un po’ nel secondo tempo, ma più per merito dei nostri avversari”. Così Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 sull’Empoli.

“Ci tengo a sottolineare lo spirito di squadra perché gli attaccanti sono stati i primi difensori, Caprari e Petagna sono stati straordinari”, spiega Palladino che poi elogia l’autore del gol-vittoria di oggi, ricambiando i complimenti fatti dal difensore a fine partita. “Izzo è un ragazzo di grande cuore, siamo amici oltre che allenatore e giocatore: si merita tutto quello che sta ricevendo adesso ed è un giocatore che al calcio italiano non ha dato tutto quello che poteva dare. È un giocatore fortissimo che ci alza il livello. So che chiedo sempre intensità e impegno in campo, ma fuori cerco di essere sempre vero a livello umano con tutti”.

Palladino parla anche di Sensi. “Ha fatto una buona gara e in fase difensiva si è applicato molto. Ha bisogno di minutaggio, oggi è stato meno lucido perché l’Empoli dava molta pressione, so che è un giocatore straordinario e sono tranquillo con lui”.

Classifica che diventa sempre più bella per i brianzoli:“Oggi era importante fare risultato al di là della salvezza. I ragazzi ci tenevano a fare bene. Non so dove possiamo arrivare, ma pensiamo partita dopo partita. Mi piace che la squadra lotti e ci creda fino alla fine per raggiungere un grande risultato. Sto benissimo qui, ho voglia di migliorare e crescere, adoro questo lavoro e cerco di farlo al meglio”.