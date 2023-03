Highlights e gol Pescara-Juve Stabia 2-2, girone C Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 26

Gli highlights di Pescara-Juve Stabia, match valevole per la venticinquesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, in cui gli abruzzesi padroni di casa sono stati rimontati dalla formazione ospite, ottenendo soltanto un pareggio per 2-2 al ritorno in panchina di Zednek Zeman: alla doppietta di Lescano hanno risposto le reti di Silipo e Zigoni. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.