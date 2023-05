Monza, divieto trasferta ai residenti in Campania: rimborso per i tifosi partenopei

Il Napoli ha comunicato che, dopo il divieto predisposto ai proprio tifosi residenti in Campania di assistere al match di Monza, il club biancorosso provvederà ad annullare i biglietti già acquistati da coloro che risiedono in Campania nonché a rimborsarne il costo, con modalità che saranno comunicate a stretto giro.

“I tagliandi annullati saranno rimessi in vendita a partire dalle ore 18 di oggi, venerdì 12 maggio 2023 e fino alle ore 19:00 di sabato 13 maggio 2023. Le vendite saranno limitate ai tifosi non residenti nella regione Campania. Si ricorda, infine, che i tifosi residenti in provincia di Monza-Brianza potranno acquistare i biglietti del settore ospiti solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli”, si legge nel comunicato ufficiale.