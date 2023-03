Monza-Cremonese, ammonizione pesante per Pessina: salterà la Lazio dopo la sosta

Matteo Pessina riceve un’ammonizione pesante nel corso del match dell’U-Power Stadium tra Monza e Cremonese, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il centrocampista biancorosso, infatti, ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro Giua per un fallo ai danni di Frank Tsadjout ed essendo nella lista dei diffidati sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato contro la Lazio, in programma domenica 2 aprile alle ore 15:00. Una notizia che sicuramente non farà piacere all’allenatore della squadra brianzola Raffaele Palladino, che dovrà inventarsi una valida alternativa sulla trequarti nella gara contro i biancocelesti.