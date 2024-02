Monza, Colombo: “Darò tutto per la maglia che indosso, senza dimenticare quella di appartenenza”

“Penso che il rispetto sia uno dei valori più importanti, nel calcio come nella vita. Sapete tutti il mio percorso e potete immaginare le emozioni che sto provando dopo il goal di ieri. Darò sempre tutto per la maglia che indosso, senza però dimenticare quella di appartenenza”. Lo ha scritto l’attaccante del Monza, Lorenzo Colombo su Instagram il giorno dopo la vittoria sui rossoneri. L’attaccante di Vimercate, classe 2002, ha realizzato la rete del definitivo 4-2 e non ha esultato per rispetto del Milan, club che ne detiene il cartellino. Colombo, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha debuttato in A con il Diavolo e ha vestito anche le maglie di Cremonese, Spal e Lecce. Si tratta della quarta rete in campionato per l’attaccante biancorosso, che non trovava la via del gol dal 5 novembre 2023, quando realizzò una doppietta contro il Verona.