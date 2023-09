Monza-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Monza e Bologna, valevole per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Inizio di campionato agrodolce per la squadra di Palladino, che ha creato tanto e fatto bene anche contro avversarie ostiche come Inter e Atalanta, ma ha raccolto poco. Proverà dunque a conquistare tre punti pesanti contro il Bologna, reduce da due 0-0 e tanto efficace difensivamente quanto poco incisiva in attacco. La sfida è in programma oggi, giovedì 28 settembre alle ore 18:30 all’U-Power Stadium. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.