Monza-Bologna 0-0, Palladino: “Abbiamo giocato un’ottima partita, errori arbitrali gravi”

Il tecnico del Monza Palladino ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno per 0-0 contro il Bologna: “E’ stata una partita equilibrata tra due squadre che giocano bene a calcio. Tutte e due le squadre hanno giocato bene, noi siamo stati bravi a difenderci e a ripartire con ordine. Abbiamo provato a mettere in campo le nostre idee e ci siamo riusciti in parte. Non parlo mai di arbitri – continua Palladino sugli errori gravi del fischietto Pezzuto – ma oggi è stato oggettivo. Il gol del Bologna era buono e c’era un rigore su Vignato. Entrambe le squadre sono state penalizzate dagli errori arbitrali”. “Confermo l’arrivo del Papu Gomez, non ci aspettavamo questo colpo ma ci darà sicuramente una grande mano. E’ un giocatore di esperienza e di qualità. Lo conosco di persona e lo aspetteremo”, ha concluso il tecnico sul colpo dagli svincolati fatto da Galliani.