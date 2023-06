Milan-Verona, Pioli: “Stagione complicata, faremo delle valutazioni. Ho parlato con Ibrahimovic””

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, match dell’ultima giornata della Serie A 2022/2023. Una partita che ha poco da dire per i rossoneri, che però vogliono chiudere bene: “Vogliamo fare una bella prestazione e vincere, il Verona ha avuto 37 giornate per decidere il suo destino così come lo Spezia – afferma Pioli – Vogliamo chiudere bene per i nostri tifosi, che sono stati eccezionali anche e soprattutto nei momenti difficili. Anche oggi erano tanti qui a Milanello e domani saranno 70mila a San Siro.”

Nessuna idea sul mercato, con l’allenatore che non vuole sbottonarsi troppo: “Servono giocatori forti e intelligenti, non mi interessa se sono giovani o hanno 30 anni. Siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa, alla stagione darei un 7 che è la media tra l’8 della Champions e il 6 del Campionato dove siamo stati poco continui. Abbiamo lasciato punti in troppe partite che dovevamo vincere.” A livello di singoli, Ibrahimovic potrebbe essere alla chiusura della sua avventura in rossonero: “Mi dispiace che non possa essere a disposizione domani, ho parlato con Zlatan ma quello che ci siamo detti resta tra noi – spiega Pioli – Sicuramente saprà scegliere con onesta e responsabilità cosa fare del suo futuro.” Infine su De Ketelaere: “Charles mi ha detto che farà l’Europeo Under 21 con il Belgio e credo sia una buona cosa, poi per il resto faremo delle valutazioni nei prossimi giorni per lui come per molti altri.”