Milan-Verona 1-0, Pioli: “Si esagera un po’ nella negatività intorno ai miei giocatori”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo il successo per 1-0 sull’Hellas Verona nel match della quinta giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Giochiamo sempre per vincere, è una vittoria importante dopo una settimana faticosa. Forse la nostra costruzione è stata un po’ lenta e ci è mancata un po’ di profondità, ma abbiamo giocato bene da squadra. Leao si è comportato bene. Noi ragioniamo così, mi sembra che si esageri un po’ nella negatività che c’è intorno ai miei giocatori. Mi prendo tutte le mie responsabilità. Ho la fortuna di allenare un gruppo veramente coeso e compatto. Leao a volte parte meno bene e cresce, altre inizia forte e poi esce dalla partita. Deve solo continuare così, da grande giocatore deve sopportare anche delle pressioni alte”.

Brutte notizie per Rade Krunic, uscito dalla gara a causa di un problema muscolare: “Ha un problema muscolare al flessore, ma non posso sapere l’entità. Credo che sarà difficile vederlo nelle prossime partite. Se manca abbiamo Adli e Reijnders che possono giocare in quel ruolo. Abbiamo tante partite, giocheranno tutti”.