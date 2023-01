Milan, Vasquez si presenta: “Un sogno giocare qui, sono innamorato dell’Italia”

“Il Milan è un sogno, come lo è giocare in Italia. Sono entusiasta di venire qui e di farlo in una grandissima squadra come questa: darò tutto. Le prime impressioni positive, mi sono innamorato dell’Italia quando sono venuto qui una prima volta per la Viareggio Cup. Ho iniziato così a studiare l’italiano attraverso la musica, internet, e quando sono tornato in Colombia mi sono posto come obiettivo quello di tornare in questo Paese. E ora eccomi qui”. Sono queste le prime parole da nuovo portiere del Milan di Devis Vasquez, il colombiano arrivato a sorpresa in questi primi giorni di mercato: “Sono molto aggressivo in campo, molto concentrato come deve essere un portiere. Cerco anche di aiutare i miei compagni perché siamo una squadra e dobbiamo essere tutti dalla stessa parte. All’inizio sono riservato, ma quando inizio a conoscere le persone mi apro. Il talento non basta, bisogna lavorare e lavorare perché è così che si possono ottenere risultati in partita, è questa la mia filosofia”.