Milan, ufficiale: Gabbia rientra dal prestito e lascia il Villarreal

Un rinforzo difensivo in più per un Milan in emergenza. La società rossonera “comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Matteo Gabbia al Villarreal. Il calciatore sarà da oggi riaggregato alla prima squadra; bentornato Matteo”. In questa prima parte di stagione, il difensore italiano ha collezionato 7 presenze in Liga e 6 in Europa League con la maglia del Villarreal, che adesso potrebbe tornare sul mercato per sistemare la retroguardia. L’ultima presenza in campionato di Gabbia in Spagna risale al 7 novembre. Poi non è più sceso in campo per sette gare.